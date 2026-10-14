Ελεύθερος με ρητή δικάσιμο ο 17χρονος που καταγγέλθηκε για ξυλοδαρμό με βιντεοσκόπηση

Στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 17χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία συμμαθητή του για άγριο ξυλοδαρμό και βιντεοσκόπηση μέσα σε σχολείο της Καλαμαριάς.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κλοπή από κοινού, ορίζοντας ρητή δικάσιμο για το τέλος του έτους, οπότε και ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από επίσημη καταγγελία του θύματος στην Αστυνομία. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε ομαδική επίθεση εντός του σχολικού συγκροτήματος. Οι δράστες, εκτός από τον ξυλοδαρμό, κατέγραψαν το σκηνικό με κινητό τηλέφωνο και του αφαίρεσαν ένα προσωπικό τσαντάκι.

Ως κίνητρο της επίθεσης εμφανίζονται έντονες ενδοσχολικές διαφορές. Το θύμα φέρεται να δήλωσε στις αρχές πως η ομάδα των ανηλίκων τον στοχοποίησε και τον κακοποίησε απαιτώντας εκβιαστικά την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπολοίπων μελών της ομάδας που συμμετείχαν στο περιστατικό.