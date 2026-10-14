Ρόδος: Νεκρός απο τις πλημμύρες – Τον παρέσυραν τα ορμητικά νερά. Πληροφορίες για αγνοούμενο

Χωρίς τις αισθήσεις του φέρεται να εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας στην Ρόδο ο οποίος παρασύρθηκε σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από τα ορμητικά νερά.

Ο άνδρας φέρεται να ήταν σκεπασμένος από φερτά υλικά και καλαμιές. Στο ίδιο σημείο λόγω των ισχυρών φαινομένων είχαν παρασυρθεί αυτοκίνητα τα οποία είχαν βρεθεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν εργαζόμενος στο νησί τα τελευταία τρία χρόνια και εργαζόνταν σε ξενοδοχείο της περιοχής .Αυτή την ώρα οι πυροσβέστες ψάχνουν και έναν ακόμη αγνοούμενο.

Ευτυχώς είχαν κλείσει τα σχολεία

Κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στον Alphatv τονίζουν οτι ευτυχώς είχε κλέισει το νηπιαγωγείο της περιοχής γιατί η υπερχείλιση του ποταμού έγινε πολυ κοντά στο σχολικό συγκρότημα.