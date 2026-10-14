Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος

Σαν σήμερα, στις 14 Οκτωβρίου 2004, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, σε ηλικία 54 ετών.

Ο ηθοποιός, τραγουδιστής και παρουσιαστής άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική τηλεόραση, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στους «Απαράδεκτους». Το χαρακτηριστικό του χιούμορ, οι ατάκες του και η ξεχωριστή προσωπικότητά του τον έκαναν αγαπητό στο κοινό.

Από τους Πελόμα Μποκιού στην υποκριτική

Ο Βλάσσης Μπονάτσος γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1949. Ήταν γιος δικαστικού και καθηγήτριας πιάνου, ενώ είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Τάκη.

Από το 1969 έως το 1972 συμμετείχε στους Πελόμα Μποκιού, με τους οποίους γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από το τραγούδι «Γαρύφαλλε, Γαρύφαλλε». Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, συνέχισε τη μουσική του πορεία ως σόλο τραγουδιστής.

Στο θέατρο ξεχώρισε στις παραστάσεις «Εβίτα», όπου υποδύθηκε τον Τσε Γκεβάρα δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, και «Βίκτωρ Βικτώρια» την περίοδο 1983-1984. Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι για σχεδόν έξι χρόνια και στη συνέχεια διατήρησαν βαθιά φιλία.

Οι «Απαράδεκτοι» και οι τηλεοπτικές επιτυχίες

Ο Βλάσσης Μπονάτσος συμμετείχε σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ωστόσο, το κοινό τον αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τους θρυλικούς «Απαράδεκτους», μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Παράλληλα, παρουσίασε τηλεπαιχνίδια και εκπομπές, όπως το «Με το κλειδί στο χέρι», οι «Κόντρες», το «Βλας Μπακ» και τα «Άλλα Κόλπα». Οι φάρσες του σε διάσημους και οι χαρακτηριστικές εκφράσεις του, όπως «Τρομερό», «Φοβερό» και «Καλά με συγχωρείς», έμειναν στη μνήμη των τηλεθεατών.

Η οικογένειά του και ο ξαφνικός θάνατος

Το 1996 παντρεύτηκε τη Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη. Μαζί απέκτησαν μία κόρη, τη Ζένια, η οποία ακολούθησε αργότερα τα βήματά του στην υποκριτική. Ο ίδιος είχε μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη για τον χρόνο που περνούσε μαζί της.

Ο «αιώνιος έφηβος» της ελληνικής τηλεόρασης πέθανε αιφνιδίως στις 14 Οκτωβρίου 2004. Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ο θάνατός του οφειλόταν σε αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα. Κηδεύτηκε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.