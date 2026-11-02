Ανακοινώθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας – Πόσα θα πληρώσετε

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης.

Όσοι εξοφλήσουν τον Ιανουάριο θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 25%, τον Φεβρουάριο με 50%, ενώ από τον Μάρτιο το πρόστιμο φτάνει στο 100% των τελών.

Το ποσό που καλείται να πληρώσει κάθε οδηγός εξαρτάται από την πρώτη ταξινόμηση και τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό. Για όσα ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Ενδεικτικά, ένα αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών με πρώτη ταξινόμηση το 2004 πληρώνει 265 ευρώ, ενώ για αντίστοιχο μοντέλο του 2008 τα τέλη ανέρχονται σε 280 ευρώ. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη, ενώ στα νεότερα υβριδικά η χρέωση υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές CO₂.

Η πληρωμή και τα πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να βρουν το ειδοποιητήριο μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα αναζήτησης χωρίς κωδικούς, με τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Η εξόφληση γίνεται μέσω e-banking ή τραπεζικής εφαρμογής, με τον κωδικό πληρωμής RF.

Για ετήσια τέλη 280 ευρώ, η καθυστέρηση του Ιανουαρίου ανεβάζει το συνολικό ποσό στα 350 ευρώ. Τον Φεβρουάριο φτάνει τα 420 ευρώ, ενώ από τον Μάρτιο διαμορφώνεται στα 560 ευρώ. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Τι ισχύει για την ακινησία

Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή των τελών του 2027, εφόσον δηλώσουν ψηφιακή ακινησία έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η υποχρέωση καταβολής παραμένει.

Από την 1η Απριλίου προβλέπεται δυνατότητα προσωρινής άρσης ακινησίας με αναλογική καταβολή τελών ανά μήνα κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, όχημα με ετήσια τέλη 240 ευρώ μπορεί να κυκλοφορήσει για τρεις μήνες με κόστος 60 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή ασφάλιση και η ολοκλήρωση της σχετικής αίτησης.