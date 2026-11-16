Καστοριά: Αύριο το τελευταίο αντίο στον 23χρονο πυροσβέστη που χάθηκε στο Ζεφύρι

Στην Καστοριά θα γραφτεί αύριο, ο επίλογος του αποχαιρετισμού στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη τραγωδία στο Ζεφύρι Αττικής.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεύκη Καστοριάς. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Πώς έγινε η τραγωδία στο Ζεφύρι

Ο 23χρονος ήταν ένας από τους δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν το Σάββατο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υποχώρησε τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου, με αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να εγκλωβιστούν. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μαζί με τον 23χρονο έχασε τη ζωή του και ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης, ενώ ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε. Για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ο νεαρός πυροσβέστης είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την Καστοριά και την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.