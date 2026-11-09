Ρόδος: Συμμορία ανηλίκων πίσω από κλοπές οχημάτων

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου εξάρθρωσε ομάδα ανηλίκων που φέρεται να “αφαιρούσε” οχήματα στη Ρόδο και να τα αξιοποιούσε για κλοπές σε επιχειρήσεις.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας ανήλικος Έλληνας, ενώ οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν δύο ακόμη ανήλικους ως συνεργούς του.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απείθεια. Ακολούθησε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τους κατηγορούμενους.

Η δράση της ομάδας στη Ρόδο

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι ανήλικοι φέρονται να επέλεγαν σταθμευμένα οχήματα, είτε σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων είτε σε δημόσιους δρόμους. Αφού τα αφαιρούσαν, τα χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και για τη μεταφορά τους στις υπόλοιπες παράνομες ενέργειες που αποδίδονται στην ομάδα.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου οδήγησε στην εξιχνίαση τεσσάρων κλοπών οχημάτων. Παράλληλα, αποδόθηκαν στους κατηγορούμενους δύο κλοπές από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κλοπές και απόπειρες σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης δύο απόπειρες διάρρηξης σε επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων. Οι αρχές εξετάζουν το σύνολο των περιστατικών που εξιχνιάστηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Όλα τα οχήματα που είχαν αφαιρεθεί εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους.