Μετρό Αθήνας: Κλείνουν νωρίτερα 6 σταθμοί της Γραμμής 3

Νωρίτερα θα κλείνουν έξι σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας μέχρι την Πέμπτη, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 21:40, ενώ θα ισχύσουν προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια έως τις 15 Οκτωβρίου και από τις 18 έως τις 22 Οκτωβρίου.

Πως θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί από το Δημοτικό Θέατρο προς τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρούν στις 21:12, ενώ από την Πανόρμου στις 21:42. Από την Κατεχάκη η τελευταία αναχώρηση θα γίνεται στις 21:44, από την Εθνική Άμυνα στις 21:47, από τον Χολαργό στις 21:48, από το Νομισματοκοπείο στις 21:50 και από την Αγία Παρασκευή στις 21:52.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, ο τελευταίος συρμός από τη Δουκίσσης Πλακεντίας προς το Δημοτικό Θέατρο θα αναχωρεί στις 21:30. Οι τελευταίες αναχωρήσεις από την Αγία Παρασκευή, το Νομισματοκοπείο, τον Χολαργό, την Εθνική Άμυνα, την Κατεχάκη και την Πανόρμου θα γίνονται από τις 21:33 έως τις 21:42.

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από τις αλλαγές θα αναχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο στις 21:06 και από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Χαλάνδρι. Αντίστοιχα, τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν εκεί.

Οι αναχωρήσεις από το Χαλάνδρι προς το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:20, στις 22:56 και στις 23:32. Από το Αεροδρόμιο προς το Χαλάνδρι, οι συρμοί θα αναχωρούν στις 21:46, στις 22:22, στις 22:58 και στις 23:34.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20, με διαδρομή «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι». Τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν έως την Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί όλους τους σταθμούς που κλείνουν λόγω των εργασιών: Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή.

Στην κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι, η προσωρινή αφετηρία θα βρίσκεται στην οδό Πανόρμου, μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου. Στην επιστροφή προς τους Αμπελόκηπους, το προσωρινό τέρμα αποβίβασης θα βρίσκεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, περίπου 20 μέτρα πριν από το φανάρι.