Χαμηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα
Χαμηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 1, που αντιστοιχεί σε χαμηλό κίνδυνο.
Τι δείχνει ο χάρτης για τις πυρκαγιές
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην κατηγορία κινδύνου μεταξύ των περιοχών της Ελλάδας.
Ο στόχος της Πολιτικής Προστασίας
Η έκδοση του χάρτη αποτελεί μια ετήσια διαδικασία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
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