Χαμηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα

Χαμηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 1, που αντιστοιχεί σε χαμηλό κίνδυνο.

Τι δείχνει ο χάρτης για τις πυρκαγιές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην κατηγορία κινδύνου μεταξύ των περιοχών της Ελλάδας.

Ο στόχος της Πολιτικής Προστασίας

Η έκδοση του χάρτη αποτελεί μια ετήσια διαδικασία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.