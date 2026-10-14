Μετεγκατάσταση: Άνοιξε η πλατφόρμα για 10 ακόμη περιοχές

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης.

Οι πολίτες που θέλουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 10 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες, μετά τον Έβρο, ενώ προβλέπει και δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ για τα έξοδα της μετακόμισης.

Ποιες περιοχές εντάσσονται στο πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης καλύπτει πλέον τις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Φλώρινας, Καστοριάς, Δράμας, Πέλλας, Γρεβενών, Κοζάνης, Σερρών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές. Το πρόγραμμα αφορά μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, τα οποία μεταφέρουν εκεί την κύρια κατοικία τους. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης Έλληνες πολίτες που ζούσαν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη μετεγκατάστασή τους. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων περιοχών και επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά τις σπουδές τους.

Πώς καταβάλλονται τα 10.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δόση δίνεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή.

Για πρώτη φορά, προβλέπεται και η δυνατότητα προκαταβολής των πρώτων 5.000 ευρώ, πριν ακόμη η αίτηση περάσει στο στάδιο της προέγκρισης, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων μετεγκατάστασης.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι στόχος είναι η δημογραφική ενίσχυση των περιοχών και η στήριξη όσων αποφασίζουν να κάνουν εκεί μια νέα αρχή.

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 1.000 νοικοκυριών και, σε κάθε περίπτωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.