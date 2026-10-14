Έκτακτες διακοπές νερού σε Ηλιούπολη, Μοσχάτο και Πειραιά

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε τρία σημεία της Αττικής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ.

Σε ποια σημεία θα γίνει διακοπή νερού

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ, οι έκτακτες διακοπές υδροδότησης αφορούν τις εξής περιοχές:

Ηλιούπολη: Στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Πρωτόπαπα

Μοσχάτο: Στη συμβολή των οδών Στρατηγού Ιωάννη και Στρατηγού Μακρυγιάννη

Πειραιάς – Καστέλλα: Στη συμβολή των οδών Μανούσου Κούνδουρου και Φώσκολου

Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ

Η ενημέρωση προσδιορίζει τις οδούς στις οποίες θα σημειωθούν διακοπές νερού, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένες ώρες έναρξης και αποκατάστασης της υδροδότησης.