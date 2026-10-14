Θεσσαλονίκη: Λουκέτο στην κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα

Σφραγίστηκε οριστικά η ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Σήμερα, στις 10:00 το πρωί, οι αρμόδιες αρχές, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διέκοψαν επίσημα τη λειτουργία της κλινικής στην οδό Παπαναστασίου.

Το οριστικό λουκέτο αποφασίστηκε μετά το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο ανέφερε ότι ο υπεύθυνος γιατρός του ογκολογικού τμήματος εργαζόταν χωρίς σύμβαση. Φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν κάποια κακοήθεια.

Μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, οι ασθενείς έφευγαν από την κλινική συνοδευόμενοι από τους συγγενείς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνώριζαν μέχρι την τελευταία στιγμή πώς θα αντιμετωπίστει η κατάσταση. Έντονη ήταν η αβεβαιότητα για τη συνέχιση της θεραπείας τους.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε το 2025 διαπιστώθηκε ότι είχαν διατυπωθεί καταγγελίες για υποστελέχωση της κλινικής. Παρά την προθεσμία, ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώθηκε με αποτέλεσμα την αναστολή της άδειας λειτουργίας.

Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες λειτουργίας της μονάδας και να αποδωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και πειθαρχική έρευνα σχετικά με τους υπαλλήλους που πραγματοποίησαν τον αρχικό έλεγχο στην κλινική, χωρίς να εντοπίσουν την έλλειψη της προβλεπόμενης άδειας για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Την προηγούμενη Δευτέρα σφραγίστηκε και η δεύτερη κλινική του επιχειρηματία στη Θέρμη λόγω της έλλειψης του προσωπικού. Ο ιδιοκτήτης έχει προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης κατά των δυο αποφάσεων σφράγισης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ οι ασθενείς και οι οικογένειές τους αναμένουν απαντήσεις.