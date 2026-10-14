Εύβοια: Νέο 112 – Σφυροκοπά η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία πολιορκεί την Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή, ενώ έχει κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση κατοίκων.

Πριν λίγα λεπτά νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στα κινητά των κατοίκων και όσων βρίσκονται στα Ψαχνά, για να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή έχει υπερχειλίσει ποταμός.