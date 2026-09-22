Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο

Σημαντική αποκλιμάκωση η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για την Τετάρτη (23/9/2026), σε σχέση με σήμερα, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, διαμορφώνεται στα 153,87 ανά μεγαβατώρα έναντι 211,76 ευρώ σήμερα, καταγράφοντας μείωση 27%.

Σε επίπεδο μήνα, η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, ανέρχεται προς ώρας, στα 160 ευρώ/MWh, έναντι 133,40 ευρώ τον Αύγουστο και 92,77 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η πορεία ωστόσο των τιμών το ερχόμενο επταήμερο θα προσδιορίσει την μέση τιμή του Σεπτεμβρίου στην οποία βασίζονται οι προμηθευτές για τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής τον επόμενο μήνα.

Βασική αιτία της αύξησης των τιμών είναι η άνοδος των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου που ξεπέρασαν τις προηγούμενες ημέρες και τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ σήμερα υποχωρούν στο επίπεδο των 70 ευρώ.