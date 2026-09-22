Δεκαπέντε ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν σπίτι τους
Ένα σημαντικό βήμα ενάντια στην αρχαιοκαπηλία σημειώθηκε, καθώς δεκαπέντε παρανόμως διακινηθείσες ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν στον τόπο τους.
Οι ελληνικές αρχαιότητες βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους , έπειτα από επίσημη τελετή παράδοσης-παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία του Μανχάταν.
Με τη συγκεκριμένη πράξη, ο συνολικός αριθμός των πολιτιστικών αγαθών που έχουν επαναπατριστεί στην Ελλάδα από το 2022 φτάνει πλέον τα 179.
«Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας και, ταυτόχρονα, μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας», όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Τα αντικείμενα που επιστρέφουν
Τα επαναπατρισθέντα έργα καλύπτουν ένα ευρύτατο χρονολογικό φάσμα, από την 3η χιλιετία π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ.:
- Προϊστορική & Μυκηναϊκή περίοδος:
- Αρχαϊκή περίοδος: Συμπαγές χάλκινο βραχιόλι με στικτή διακόσμηση (7ος–6ος αι. π.Χ.) της κατηγορίας των λεγόμενων «μακεδονικών χαλκών».
- Κλασική και Ελληνιστική περίοδος:
Ρωμαϊκή περίοδος: Μαρμάρινη ανδρική κεφαλή με toga από παριανό μάρμαρο (14–68 μ.Χ., εποχή των Ιουλίων-Κλαυδίων), η οποία ταυτίζεται με τον Genius, την προσωποποίηση του πνεύματος του αυτοκράτορα.
Επανένωση των ευρημάτων από το Αφρατί Βιάννου
Ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία παρουσιάζει μια ομάδα πέντε χάλκινων στοιχείων πολεμικής εξάρτυσης του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ.Συγκεκριμένα δύο κράνη και τρεις μίτρες με έκτυπη διακόσμηση.
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού τεκμηρίωσε ότι τα αντικείμενα αυτά προέρχονται από ευρείας κλίμακας λαθρανασκαφή που έγινε το 1964 στο Αφρατί Βιάννου στο Ηράκλεο Κρήτης.
Ανάλογα ευρήματα της ίδιας ανασκαφής είχαν κατασχεθεί τότε και σήμερα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, γεγονός που καθιστά πλέον δυνατή την επανένωση του αρχαιολογικού συνόλου.
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