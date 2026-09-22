Δεκαπέντε ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν σπίτι τους

Ένα σημαντικό βήμα ενάντια στην αρχαιοκαπηλία σημειώθηκε, καθώς δεκαπέντε παρανόμως διακινηθείσες ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν στον τόπο τους.

Οι ελληνικές αρχαιότητες βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους , έπειτα από επίσημη τελετή παράδοσης-παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία του Μανχάταν.

Με τη συγκεκριμένη πράξη, ο συνολικός αριθμός των πολιτιστικών αγαθών που έχουν επαναπατριστεί στην Ελλάδα από το 2022 φτάνει πλέον τα 179.

«Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας και, ταυτόχρονα, μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας», όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Τα αντικείμενα που επιστρέφουν

Τα επαναπατρισθέντα έργα καλύπτουν ένα ευρύτατο χρονολογικό φάσμα, από την 3η χιλιετία π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ.:

Προϊστορική & Μυκηναϊκή περίοδος:

Μαρμάρινο κυκλαδικό γυναικείο ειδώλιο τύπου Σπεδού (2700–2600 π.Χ.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Mαρμάρινο πώμα πυξίδας (2700–2200 π.Χ.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Πήλινη ραμφόστομη πρόχους (1750–1700 π.Χ.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Αρχαϊκή περίοδος: Συμπαγές χάλκινο βραχιόλι με στικτή διακόσμηση (7ος–6ος αι. π.Χ.) της κατηγορίας των λεγόμενων «μακεδονικών χαλκών».

Συμπαγές χάλκινο βραχιόλι με στικτή διακόσμηση (7ος–6ος αι. π.Χ.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Κλασική και Ελληνιστική περίοδος:

Μαρμάρινος κόχλος (περ. 400 π.Χ.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Xάλκινος δίσκος κατόπτρου και χάλκινο απορραντήριο (350–300 π.Χ.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Υπουργείο Πολιτισμού

Xρυσό περιδέραιο με περίαπτο σε σχήμα αμφορέα (125–120 π.Χ.) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Ρωμαϊκή περίοδος: Μαρμάρινη ανδρική κεφαλή με toga από παριανό μάρμαρο (14–68 μ.Χ., εποχή των Ιουλίων-Κλαυδίων), η οποία ταυτίζεται με τον Genius, την προσωποποίηση του πνεύματος του αυτοκράτορα.

Μαρμάρινη ανδρική κεφαλή με toga από παριανό μάρμαρο (14–68 μ.Χ., εποχή των Ιουλίων-Κλαυδίων) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Επανένωση των ευρημάτων από το Αφρατί Βιάννου

Ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία παρουσιάζει μια ομάδα πέντε χάλκινων στοιχείων πολεμικής εξάρτυσης του ύστερου 7ου αιώνα π.Χ.Συγκεκριμένα δύο κράνη και τρεις μίτρες με έκτυπη διακόσμηση.

Χάλκινα ενεπίγραφα κράνη, από το Αφρατί Ηρακλείου Κρήτης. Δεξιά: Σφυρήλατη διακόσμηση Αριστερά: Σφυρήλατη διακόσμηση αντιθετικών αλόγων. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Υπουργείο Πολιτισμού

Χάλκινη ενεπίγραφη μίτρα με σφυρήλατη διακόσμηση αντιθετικών φτερωτών αλόγων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού τεκμηρίωσε ότι τα αντικείμενα αυτά προέρχονται από ευρείας κλίμακας λαθρανασκαφή που έγινε το 1964 στο Αφρατί Βιάννου στο Ηράκλεο Κρήτης.

Χάλκινη μίτρα με σφυρήλατη διακόσμηση αντιθετικών σφιγγών. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Υπουργείο Πολιτισμού

Ανάλογα ευρήματα της ίδιας ανασκαφής είχαν κατασχεθεί τότε και σήμερα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, γεγονός που καθιστά πλέον δυνατή την επανένωση του αρχαιολογικού συνόλου.