Ρέθυμνο: Σοκαριστικές εικόνες από τις διασώσεις από τη θάλασσα

Δραματικές στιγμές εκτιλύχτηκαν χτες στις Νότιες περιοχές του Ρεθύμνου με ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί προς τη θάλασσα και να εγκλωβίζονται εκεί λόγω της φωτιάς και των εκκενώσεων. Το Λιμενικό Σώμα έσπευσε και διέσωσε συνολικά 32 άτομα από την παραλία του Αγίου Πάυλου, ενώ στην περιοχή επικρατούσε θαλασσοταραχή από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν μέχρι και τα 15 μποφόρ.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα, φαίνεται η κατάσταση που επικρατεί στο σημείο κατά τη διάσωση των δύο τελευταίων ανθρώπων από την θάλασσα.