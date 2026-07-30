Χειροπέδες σε 26χρονο για οπαδική βία

Στα χέρια των αρχών είναι 26χρονος ο οποίος φαίνεται πως έχει βεβαρυμένο παρελθόν σχετικά με την οπαδική βία.

Συγκεκριμένα ο άνδρας πριν δύο εβδομάδες προσέγγισε οδηγώντας το αυτοκίνητό του, έναν 46χρονο πεζό. Στη συνέχεια αφού τον έβρισε και τον απείλησε,τον χτύπησε επείδή φορούσε μπλούζα στα χρώματα ομάδας της Θεσσαλονίκης. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και προχθές.

Ο 26χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού