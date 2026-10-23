Ρέθυμνο: Μαθήτρια φέρεται να κυνήγησε παιδιά με μαχαίρι

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη σε δημοτικό σχολείο του Ρεθύμνου, όπου μαθήτρια των πρώτων τάξεων φέρεται να κυνήγησε παιδιά στο προαύλιο κρατώντας μαχαίρι.

Το περιστατικό αναφέρεται ως το πιο σοβαρό από μια ακολουθία συμπεριφορών που καταγγέλλεται ότι είχαν προηγηθεί. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει λάβει γνώση της υπόθεσης και τη διερευνά.

Η καταγγελία αναφέρει ακόμη ότι το παιδί φέρεται να προπηλακίζει συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, να χτυπά παιδιά της τάξης του, να παίρνει αντικείμενά τους και να τους ασκεί εκφοβιστική συμπεριφορά.

Περιλαμβάνεται επίσης αναφορά ότι η ανήλικη φέρεται να είχε χτυπήσει εκπαιδευτικό. Παράλληλα, καταγγέλλεται πως είχε προτείνει σε συμμαθητές της να τους προμηθεύσει ναρκωτικά, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να τα βρει μέσω του αδελφού της, ο οποίος φοιτά στο γυμνάσιο.

Εξετάζεται η καταγγελία από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει ενημερωθεί για τα καταγγελλόμενα περιστατικά στο δημοτικό σχολείο του Ρεθύμνου.

Σύμφωα με πληροφορίες, γονείς φαίνεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε μηνύσεις και αναφορές για όσα καταγγέλλονται ότι συνέβησαν στο σχολείο.