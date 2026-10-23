Κατερίνη: 35χρονος έπεσε σε τάφρο με νερό και τραυματίστηκε

Επιχείρηση διάσωσης ενός 35χρονου άνδρα που έπεσε σε τάφρο με νερό και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Κατερίνη.

Έξι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30, στο 430ό χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Κατερίνης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση του άνδρα και οργανώθηκε επιχείρηση για τη διάσωσή του.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεπτοκαρυάς.