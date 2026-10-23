Κορονοϊός: Άλμα 120% στο ιικό φορτίο των λυμάτων στην Πάτρα

Σημαντική άνοδο κατά 120% παρουσίασε το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Πάτρας μέσα σε μία εβδομάδα.

Η μέτρηση αφορά την περίοδο 12-8 Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται στα στοιχεία της επιδημιολογικής επιτήρησης, και καταγράφεται μετά την αύξηση κατά 76% που είχε προηγηθεί την εβδομάδα 5-11 Οκτωβρίου.

Η διαδοχική αύξηση του γενετικού υλικού του κορονοϊού στα λύματα αξιολογείται ως στοιχείο ότι ο ιός κυκλοφορεί περισσότερο στην κοινότητα της Πάτρας.

Η επιτήρηση των λυμάτων επιτρέπει την καταγραφή μεταβολών στην παρουσία του SARS-CoV-2 σε επίπεδο πληθυσμού και λειτουργεί ως εργαλείο έγκαιρης παρακολούθησης της επιδημιολογικής κατάστασης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διευκρινίζει ότι η αυξημένη ανίχνευση του ιού στα λύματα δεν ταυτίζεται με αντίστοιχη άνοδο των καταγεγραμμένων περιστατικών ούτε αποτελεί από μόνη της ένδειξη βαρύτερης νόσησης.