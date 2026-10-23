Αλεξανδρούπολη: Νεκρή 17χρονη μετά από πτώση από γέφυρα

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αλεξανδρούπολη, όπου μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τη γέφυρα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από αναφορές για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό από διερχόμενο οδηγό.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση από τη γέφυρα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού στην Αλεξανδρούπολη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατος της 17χρονης οφείλεται σε ατύχημα ή σε αυτοχειρία.