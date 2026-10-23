Βαρθολομιό: Έντομα…διώχνουν του μαθητές από το μουσικό σχολείο

Ο κόμπος στο χτένι έχει φτάσει για του μαθητές του μουσικού σχολείο στο Βαρθολομιό Ηλείας, οι οποίοι εδώ και ένα μήνα, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του σχολείου τους, με έντομα που έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Όπως υποστηρίζουν δεν έχει διαπιστωθεί τι ακριβώς είναι αυτά τα έντομα.

Όλα ξεκίνησαν πριν περίπου έναν μήνα, όταν έντομα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είδος είναι ούτε οι μαθητές ούτε οι καθηγητές, άρχισαν να εμφανίζονται κατ’ εξακολούθηση στις αίθουσες διδασκαλίας και τις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Στις 7 Οκτωβρίου οι μαθητές δεν μπήκαν στις τάξεις τους καθώς όπως δήλωσαν ήταν μολυσμένες από τα έντομα. Η κοινότητα των μαθητών σε σχετικό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα είχαν υπογραμμίσει ότι στις επόμενες ημέρες η αρμόδια αρχή είχε υποσχεθεί απεντόμωση, ωστόσο δεν ήταν σίγουρο αν θα λειτουργήσει καθώς το είδος των εντόμων παρέμενε άγνωστο. Όπως είπαν αν δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά η απεντόμωση οι μαθητές θα προχωρούσαν σε κατάληψη του σχολείου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM MUSICSCHOOLVARSTUDENTS

Η υγειονομική αρχή προχώρησε σε έλεγχο στις 15 Οκτωβρίου στις αίθουσες και τις εγκαταστάσεις του σχολείου χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.Οι κτιριακές υποδομές κρίθηκαν ακατάλληλες λόγω διάφορων συνθηκών.

Σάλος με την πρόταση για απογευματινά μαθήματα

Ο Δήμαρχος πρότεινε το σύνολο των μαθητών του μουσικού σχολείου να μετεστεγαστεί στο Γυμνάσιο και το Λύκειο της Γαστούνης και τα μαθήματα να γίνονται το απόγευμα. Η συγκεκριμένη πρόταση προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων.

Όπως είπαν οι μαθητές ένα τέτοιο μέτρο θα φέρει μαζί του και την μείωση των διδακτικών ωρών, αφού εκ του νόμου δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή μαθημάτων μετά τις 8 το βράδυ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM MUSICSCHOOLVARS

Επίσης τόνισαν πως το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο του μουσικού σχολείου, αλλά θα επηρεαστούν και τα άλλα δύο σχολεία στα οποία θα μετεγκατασταθεί το μουσικό. Και αυτό γιατί θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή βάρδιας με τα σχολεία αυτά ανά μία εβδομάδα.

Οι αντιπροτάσεις των μαθητών

Οι μαθητές του σχολείου δεν συμφωνούν καθόλου με την πρόταση του Δημαρχέιου και αντιπαρήλθαν λέγοντας πως η μόνη ουσιαστική λύση είναι η τηλεκπαίδευση, αλλιώς θα αναγκαστούν να αλλάξουν σχολείου, καθώς η διεξαγωγή απογευματινών μαθημάτων θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις.

Αντιδράσεις και καταλήψεις

Γονείς και μαθητές, βγαίνουν στους δρόμους με σύνθημα “Δεν είναι λύση το βραδινό θέλουμε σχολείο πρωινό”. Η άρνηση είναι κατηγορηματική μπροστά στην μετεγκατάσταση και την διεξαγωγή απογευματινών μαθημάτων με αποτέλεσμα να προχωρούν σε διαδήλωση για να εισακουστεί το αίτημά τους και να δωθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.