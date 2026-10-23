Σκάνδαλο Mπάσκετ: «Έστησαν» αγώνα που ήταν προπονητής ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Σύμφωνα με την κατάθεση του ενός από τους μάρτυρες για την υπόθεση, ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές από τους διαιτητές σε αγώνα που φαίνεται ότι ευνοήθηκε η αντίπαλη ομάδα.

«Στις 17-3-2018, ο Φάρος Λάρισας παίζει έναν κομβικό αγώνα με τον Άρη ουσιαστικά για την παραμονή του στην κατηγορία Α1. Ο…. ( κατηγορούμενος επιχειρηματίας) , με τον οποίον συζητούσαμε καθημερινά έχοντας την αγωνία για την παραμονή του Φάρου στην Α1 κατηγορία, μου είπε ότι ορίστηκαν διαιτητές του αγώνα οι κκ. Π….( κατηγορούμενο) και Μ….

Μου είπε ότι είχε επαφή με τον κ. Π….( κατηγορούμενος) , με τον οποίο συναντήθηκα στις 15-3-2018 στο Intercontinental, στην καφετέρια του ξενοδοχείου ισόγειο. Μου δήλωσε ότι ελέγχει και τον κ. Μ….., τον οποίον εγώ δεν συνάντησα ποτέ, και μου ζήτησε ο κος Π…(κατηγορούμενος) προκαταβολή το ποσό των 5000 ευρώ, για να κερδίσει ο Φάρος. Επειδή είχα πάει έτοιμος – είχα πάρει χρήματα μαζί μου- του τα έδωσα σε ένα φάκελο, αφού πρώτα πήγα στην τουαλέτα, προκειμένου να μετρήσω το ακριβές ποσό των 5000 ευρώ. Αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα και χαμογελώντας μου είπε «στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα το δεις». Το δώρο είχε να κάνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή του Άρη, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές, πριν το ημίχρονο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και δη για έναν προπονητή με το ειδικό βάρος του κου Γιαννάκη. Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που κάθονταν και μου έκλεισε το μάτι. Οι οπαδοί της Λάρισας χειροκρότησαν τον κ. Γιαννάκη κατά την έξοδό του, αναγνωρίζοντας το άδικο της τιμωρίας του.

Μετά το παιχνίδι, αναγνωρίστηκε ότι ο Π…( κατηγορούμενος) βοήθησε πολύ και, επειδή ο ( κατηγορούμενος επιχειρηματίας) και το σύστημα του κου Λιόλιου ήθελαν να έχουν καλές σχέσεις και με τον Πανιώνιο, όταν ο κ. Π…( κατηγορούμενος) ορίστηκε ξανά διαιτητής στο παιχνίδι που διεξήχθη στις 10-4-2018 μεταξύ των ομάδων Τρίκαλα – Πανιώνιος, μαζί με την κα Τ…( κατηγορούμενη) , συναντηθήκαμε πρώτα με τον κ. Π… ( κατηγορούμενος) και τον επιχειρηματία στο C… I….στην οδό Αμαλίας όπου του είπαμε για το παιχνίδι Τρίκαλα – Πανιώνιος ότι θέλουμε να έρθει διπλό, για να σωθεί ο Πανιώνιος, μας είπε ότι ελέγχει και την κα. Τ…. ( κατηγορούμενη) και ότι είναι 5000 έκαστος. Του είπαμε ότι, εφόσον ο Πανιώνιος κερδίσει, θα λάβει τα χρήματα που ζήτησε. Κέρδισε ο Πανιώνιος με διαιτητική εύνοια (σκορ 76-81) και, μάλιστα, η ομάδα των Τρικάλων αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρίας στο ημίχρονο. Εν συνεχεία, συναντηθήκαμε στο σπίτι μου στον Άλιμο, στις 12-4-2018, όπου ο κ. Π…( κατηγορούμενος) παρέλαβε από εμένα 5000 για τον ίδιο και 5000 για την κ.Τ… ( κατηγορούμενη) ».