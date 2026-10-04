Ρέθυμνο: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας

Κλείστα θα είναι αύριο τα σχολεία του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.

Η δυνατή νεροποντή έχει προκαλέσει πολλές ζημιές, ενώ άνθρωποι έχει χρειαστεί να απεγκλωβιστούν.