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Ρέθυμνο: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/10/2026 20:06
Ρέθυμνο: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας
INTIME

Κλείστα θα είναι αύριο τα σχολεία του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.

Η δυνατή νεροποντή έχει προκαλέσει πολλές ζημιές, ενώ άνθρωποι έχει χρειαστεί να απεγκλωβιστούν.

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