Ρέθυμνο: Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας
Κλείστα θα είναι αύριο τα σχολεία του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.
Η απόφαση αφορά το σύνολο των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.
Η δυνατή νεροποντή έχει προκαλέσει πολλές ζημιές, ενώ άνθρωποι έχει χρειαστεί να απεγκλωβιστούν.
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