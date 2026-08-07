Ρέθυμνο: Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις εμπρησμού

Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις εμπρησμού σε βάρος δύο ημεδαπών, στο Ρέθυμνο.

Αναλυτικά, στις 24/12/2025 και 17/07/2026 προκλήθηκε πυρκαγιά σε επιχείρηση και όχημα ιδιοκτησίας δυο ημεδαπών σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

Από την προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (22χρονος και 37χρονος) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 22χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και έξι φυσίγγια, και συνελήφθη για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.