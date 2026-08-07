Χαλκιδική: Επιχείρηση διάσωσης 49χρονης σε δύσβατη περιοχή

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το πρωί σε δύσβατη περιοχή της Συκιάς, στη Χαλκιδική, για τον απεγκλωβισμό μιας 49χρονης Γερμανίδας που είχε τραυματιστεί στο πόδι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό έπειτα από κλήση άλλου ατόμου στο 112. Με τον άμεσο γεωεντοπισμό του σημείου κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νέου Μαρμαρά.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την τραυματισμένη γυναίκα, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, την τοποθέτησαν σε ειδικό φορείο και την μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.