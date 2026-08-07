Ιόνια νησιά: Στην Ιθάκη η υπερθαλαμηγός “KD”

«Η παρουσία της υπερπολυτελούς θαλαμηγού KD, μήκους 64 μέτρων και κατασκευής της ιταλικής Sanlorenzo, η οποία αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Ιθάκη, επιβεβαιώνει ότι τα νησιά του Ιονίου αποτελούν κορυφαίο προορισμό για τον παγκόσμιο θαλάσσιο τουρισμό υψηλών προδιαγραφών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία AIS, η θαλαμηγός, βρίσκεται ελλιμενισμένη στην Ιθάκη. (VesselFinder⁠￼)

Το φετινό καλοκαίρι βλέπουμε ολοένα και περισσότερες υπερπολυτελείς θαλαμηγούς να επιλέγουν τα ελληνικά νερά και ιδιαίτερα το Ιόνιο, γεγονός που αναδεικνύει τη μοναδική φυσική ομορφιά, την ασφάλεια και τη φιλοξενία της χώρας μας.

Η Ελλάδα αποδεικνύει καθημερινά ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ποιοτικό τουρισμό, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο και ενισχύοντας ουσιαστικά τις τοπικές οικονομίες.

Η Ιθάκη, με τη διαχρονική της γοητεία, συνεχίζει να αποτελεί έναν προορισμό διεθνούς κύρους και υψηλού συμβολισμού».