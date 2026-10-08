Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε φυτεία με 71 δενδρύλλια κάνναβης

Δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 39 ετών, συνελήφθησαν χθες στο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία με 71 δενδρύλλια κάνναβης και κατάσχεσαν συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάνναβης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 33 ετών.

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Η επιχείρηση και η φυτεία κάνναβης

Η επιχείρηση οργανώθηκε το απόγευμα της 7ης Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν περιέλθει στις υπηρεσίες και πραγματοποίησαν έρευνα σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.

Εκεί εντόπισαν φυτεία αποτελούμενη από 71 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής. Στον χώρο συνελήφθησαν οι δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 39 ετών, την ώρα που, σύμφωνα με την αστυνομία, εκτελούσαν εργασίες συγκομιδής.

Τα 36,5 κιλά κάνναβης και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Τα 71 δενδρύλλια εκριζώθηκαν. Παράλληλα, μέσα στη φυτεία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα σακιά, τα οποία περιείχαν συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάνναβης.

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν ακόμη δύο ημεδαπούς, ηλικίας 31 και 33 ετών, οι οποίοι σχετίζονται με τη φυτεία.

Σε βάρος των τεσσάρων ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.