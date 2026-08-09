Φωτιά στο Δρέπανο – Έκρηξη τραυμάτισε διοικητή της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο Δρέπανο Αργολίδας, όταν ξέσπασε φωτιά σε αποθήκες με ψυγεία αγροτικών προϊόντων.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές ιδιοκτησίες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε έκρηξη σε δοχείο με λάδι. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στον τραυματία.

Η Αστυνομία έσπευσε επίσης στην περιοχή και ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ώστε οι πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν χωρίς εμπόδια.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Την υπόθεση εξετάζει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr