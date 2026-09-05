Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του 25χρονου πυροσβέστη που χάθηκε στην Κρύα Βρύση

Σαράντα ημέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης έχασε τη ζωή του, μαζί με τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, στη μεγάλη φωτιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Φουρφουράς βυθίστηκε ξανά στο πένθος. Το μνημόσυνο του νεαρού πυροσβέστη τέλεσε ο ίδιος του ο πατέρας, ο παπα-Μανώλης Διαμαντάκης, ενώ έψαλε ο παππούς του, συνταξιούχος κληρικός που φέρει και εκείνος το όνομα Παντελής.

Μιλώντας για πρώτη φορά μέσα από τον ανείπωτο πόνο του, ο πατέρας του 25χρονου περιέγραψε πόσο δύσκολες είναι αυτές οι ημέρες για τη σύζυγο και τα παιδιά του. Ευχαρίστησε τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας, ώστε να μη χαθούν στο μέλλον άλλοι νέοι άνθρωποι.

«Για τον κόσμο μπορεί να είναι ήρωας, για εμάς παίρνει τη μορφή μαρτυρίου», είπε με συγκλονιστική ψυχραιμία.

Η μητέρα του Παντελή, πρεσβυτέρα Θεοδοσία, στάθηκε σιωπηλή δίπλα στις φωτογραφίες και στο καντήλι του παιδιού της. Ένας πόνος που δεν χωρά σε λέξεις.

Το μνημόσυνο του Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί την Κυριακή στο Γερακάρι Αμαρίου. Παράλληλα, οι δύο οικογένειες και φίλοι των πυροσβεστών έχουν ξεκινήσει προσπάθεια για την ανέγερση ενός μικρού ναού στον τόπο όπου έχασαν τη ζωή τους, αφιερωμένου στους «Τρεις Παίδες εν Καμίνω», προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: Πατρίς