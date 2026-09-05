Πτώση αεροπλάνου Phantom F-4 στη Τανάγρα

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπισθεί χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο χειριστές

Το αεροπλάνο έπαιρνε μέρος σε επιδείξεις κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026.

Στο σημείο έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπισθεί χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο χειριστές