Νάξος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 67χρονο μετά από ανατροπή ηλεκτρικού ποδηλάτου

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Μονής – Κεραμωτής στη Νάξο, με θύμα έναν 67χρονο αλλοδαπό.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00 π.μ., όταν το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 67χρονο στο Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Δρυμαλίας, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία.