Οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και κινδύνευσε να παρασύρει πεζό σε διάβαση

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μετά από έρευνα για βίντεο που κατέγραψε επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στη Λεωφόρο Πεντέλης.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο νεαρός να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά με κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, ενώ την ίδια στιγμή πεζός διέσχιζε κανονικά τη Λεωφόρο, μέσα από διάβαση πεζών. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο πεζός καταφέρνει να αποφύγει το αυτοκίνητο την τελευταία στιγμή.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου 2026. Μετά από προανακριτική έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν από το βίντεο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό.

Ο 21χρονος ημεδαπός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.