Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε στο ΑΤ Μάνδρας

Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας.

Ο δράστης, ο οποίος δέχθηκε πυρά κατά τη διάρκεια του περιστατικού, νοσηλεύεται πλέον φρουρούμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας.

Παράλληλα, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα, δόθηκε προφορική εντολή και ο ένστολος αφέθηκε ελεύθερος.