Νέος Κουβαράς: ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά πέρασε στη δασική έκταση – Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο όχημα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στον Νέο Κουβαρά Αττικής, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη γύρω δασική περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος απανθρακωμένη σορός. Οι Αρχές διερευνούν την ταυτότητα του νεκρού, αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 17:15 και στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμε και ο Δήμος Σαρωνικού με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.