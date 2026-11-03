Ραφήνα: Αστυνομικός έχασε το υπηρεσιακό του όπλο- Το μετέφερε σε σακούλα σούπερ μάρκετ

Ένα σοβαρό περιστατικό με απώλεια υπηρεσιακού οπλισμού καταγράφηκε στη Ραφήνα, όταν αστυνομικός έχασε στον δρόμο το υποπολυβόλο MP5 που είχε παραλάβει για την εκτέλεση υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, από όπου παρέλαβε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη φύλαξη στόχου. Ανάμεσα στα αντικείμενα που του χορηγήθηκαν ήταν ένα υποπολυβόλο τύπου MP5, ένας υπηρεσιακός ασύρματος και μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης.

Ωστόσο, κατά την αναχώρησή του, φέρεται να τοποθέτησε τον εξοπλισμό σε σακούλα σούπερ μάρκετ, την οποία είχε μαζί του ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του.

Η σακούλα δεν άντεξε το βάρος και σκίστηκε, με αποτέλεσμα ο οπλισμός και τα υπόλοιπα αντικείμενα να πέσουν στο οδόστρωμα.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε στη συνέχεια ότι είχε χάσει τον εξοπλισμό του και επέστρεψε στη διαδρομή που είχε ακολουθήσει, προκειμένου να τον αναζητήσει.

Κατάφερε να εντοπίσει τον ασύρματο και τη χειροβομβίδα κρότου λάμψης, όμως το υποπολυβόλο MP5 δεν βρέθηκε.

Η υπόθεση κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ο αστυνομικός συνελήφθη για παραβάσεις που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί όπλων και τους κανόνες ασφαλούς φύλαξης του οπλισμού.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του MP5, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανεύρεσή του.