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Γερακίνα τραυματίστηκε από 16 πυροβολισμούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/11/2026 12:13
Γερακίνα τραυματίστηκε από 16 πυροβολισμούς
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FACEBOOK-Δράση για την Άγρια Ζωή/ Action for wildlife

Μια γερακίνα που έφερε συνολικά 16 σκάγια στο σώμα, στο κεφάλι και στις φτερούγες της βρίσκεται υπό περίθαλψη από τη ΜΚΟ «Δράση για την Άγρια Ζωή».

Το πτηνό έχει υποστεί κατάγματα και στις δύο φτερούγες του και αναμένεται να χρειαστεί μακρόχρονη φροντίδα.

Η οργάνωση έφερε το περιστατικό στη δημοσιότητα, χαρακτηρίζοντάς το ως ακόμη μία υπόθεση λαθροθηρίας. Όπως αναφέρει, τέτοιου είδους τραυματισμένα ζώα φτάνουν κάθε χρόνο αυτή την περίοδο στο κέντρο περίθαλψής της, με τα αρπακτικά πτηνά να αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση.

Οι γερακίνες συναντώνται σε ανοιχτές εκτάσεις, καλλιεργήσιμες περιοχές και χωράφια, ενώ συχνά χρησιμοποιούν κολώνες ηλεκτροδότησης ως σημεία παρατήρησης. Τρέφονται με μικρά τρωκτικά και συμβάλλουν με φυσικό τρόπο στον έλεγχο του πληθυσμού τους.

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