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Πτώση 13χρονης από 5ο όροφο ξενοδοχείου

Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/09/2026 10:21
Πτώση 13χρονης από 5ο όροφο ξενοδοχείου
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Μια 13χρονη, νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη, σοβαρά τραυματισμένη.

Το κορίτσι, έπεσε από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου, γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα, στην περιοχή των Αγίων Πάντων, και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα.

Η πορεία της προς το έδαφος επιβραδύνθηκε, επειδή κατά την πτώση της, φαίνεται, ότι προσέκρουσε σε τέντα κτιρίου.

Εν τω μεταξύ, οι Αρχές, ερευνούν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, σημειώθηκε το περιστατικό.

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