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Φωτιά στο Ελαιοχώρι Καβάλας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/09/2026 10:16
Φωτιά στο Ελαιοχώρι Καβάλας
Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψη νερού INTIME

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξελιξη αυτή την ώρα σο Ελαιοχώρι Καβάλας. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 

Για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες.

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