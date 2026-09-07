Φωτιά στο Ελαιοχώρι Καβάλας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξελιξη αυτή την ώρα σο Ελαιοχώρι Καβάλας. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες.