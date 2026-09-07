Πυροβολισμοί στα Πατήσια- Τραυματίας ένας 55χρονος

Ένας 55χρονος τραυματίστηκε, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε τα ξημερώματα, σήμερα, στα Πατήσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν μια μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δυο άνδρες, πλησίασαν τον 55χρονο, και τον πυροβόλησαν, στην συμβολή των οδών Βρούτσου και Θέμου Άννινου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, περισυνέλλεξαν κάλυκες και μια βολίδα.

Ο 55χρονος, τραυματίστηκε στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο του περιστατικού.