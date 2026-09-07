LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

11:00
ALPHA NEWS

Πυροβολισμοί στα Πατήσια- Τραυματίας ένας 55χρονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/09/2026 10:03
Πυροβολισμοί στα Πατήσια- Τραυματίας ένας 55χρονος

Ένας 55χρονος  τραυματίστηκε, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε τα ξημερώματα, σήμερα, στα Πατήσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν μια μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δυο άνδρες, πλησίασαν τον 55χρονο, και τον πυροβόλησαν, στην συμβολή των οδών Βρούτσου και Θέμου Άννινου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, περισυνέλλεξαν κάλυκες και μια βολίδα.

Ο 55χρονος, τραυματίστηκε στα πόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο του περιστατικού.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης