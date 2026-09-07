Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 11 Σεπτεμβρίου
Ό σήμερα 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 38.020.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 69.800 δικαιούχους, που αφορούν προγραμματισμένες καταβολές από την ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ.
Ποιο αναλυτικά:
1) Από τον e-ΕΦΚΑ, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2) Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
– 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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