Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 11 Σεπτεμβρίου

Ό σήμερα 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 38.020.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 69.800 δικαιούχους, που αφορούν προγραμματισμένες καταβολές από την ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

Ποιο αναλυτικά:

1) Από τον e-ΕΦΚΑ, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2) Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.