Νέες επιχειρήσεις του λιμενικού σημειώθηκαν το πρωί νότια της Κρήτης, καθώς οι καραβιές μεταναστών προς το νησί από τη Λιβύη δεν σταματούν.

142 μετανάστες προστέθηκαν μόνο σήμερα στο κύμα των αφίξεων. Ενώ οι μετανάστες φτάνουν τους 2.500 συνολικά στο νησί.

Μετά το μπαράζ αφίξεων περισσότεροι από 1700 άνθρωποι βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας.

Μαε ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου.