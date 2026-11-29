Στην παρεξήγηση που δημιουργήθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του αναφέρθηκε η Καίτη Γαρμπή, σε συνέντευξή της στη Ναταλία Γερμανού και στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται». Η τραγουδίστρια μίλησε για την έντονη κριτική που δέχθηκε μετά από μια φράση της σε συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τονίζοντας πως όσα της αποδόθηκαν δεν εξέφραζαν ούτε τις σκέψεις, ούτε τα συναισθήματά της.

Αφορμή για τα αρνητικά σχόλια στάθηκε η φράση «είσαι το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας», που είπε απευθυνόμενη στον Αντώνη Ρέμο, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί του. Όπως εξήγησε, χρησιμοποιούσε αυτή την έκφραση για τον συνάδελφό της εδώ και χρόνια και δεν γνώριζε ότι είχε συνδεθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Άρχισαν να με λιθοβολούν»

Η Καίτη Γαρμπή περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση όσα ακολούθησαν, λέγοντας ότι δεν περίμενε τέτοια αντίδραση.

«Άρχισαν να με λιθοβολούν, τα έχασα, δεν το πίστευα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ένιωσε ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας είχε στραφεί εναντίον της. Κλείστηκε στο σπίτι, τρόμαξε και πληγώθηκε βαθιά. Ακύρωσε εμφανίσεις και για ένα διάστημα δεν ήθελε να βγαίνει καθόλου.

Ιδιαίτερα δύσκολο ήταν για εκείνη το γεγονός ότι θεωρήθηκε πως ειρωνεύτηκε έναν άνθρωπο που δεν είχε ακόμη ταφεί.

Γιατί ανέβαλε την κυκλοφορία του δίσκου

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι αποφάσισε να μεταθέσει την κυκλοφορία του δίσκου της, περιμένοντας να περάσουν οι 40 ημέρες και να τελεστεί το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως διευκρίνισε, ήταν μια προσωπική της απόφαση, επειδή έτσι ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει.

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι σχέσεις της με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν πολύ καλές και πως θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί του.

Κλείνοντας, θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους την καταδίκασαν, επιμένοντας ότι δεν είπε ποτέ όσα της αποδόθηκαν.

«Με λόγο τιμής και μάρτυς μου ο Θεός, όλα αυτά που μου χρέωσαν δεν ήμουν εγώ. Αυτό που νόμιζαν ότι βγήκε από το στόμα μου δεν βγήκε ποτέ από την ψυχή μου», είπε, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της για την υπόθεση.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη.