“Σπιτάκια ανακύκλωσης”- Στο μικροσκόπιο το κόστος
Το σκάνδαλο με τα “χρυσά” σπιτάκια ανακύκλωσης, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξετυλίγει το κουβάρι μιας καλοστημένης κομπίνας με φωτογραφικούς διαγωνισμούς και τιμές έως και δέκα φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι περνούν αύριο το κατώφλι του ανακριτή, την ίδια ώρα που οι πληροφορίες για το πώς στήθηκε το κόλπο προκαλούν αίσθηση.
Μεσημεριανό Δελτίο 29/11/2026
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ29/11/2026 14:18
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