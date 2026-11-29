Το πρώτο έντονο χιόνι έκανε την εμφάνισή του στην Κλεισούρα Καστοριάς, ντύνοντας στα λευκά την περιοχή την Κυριακή. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποχιονισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Καστοριάς, με μηχανήματα να επιχειρούν για τη διατήρηση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

Η χιονόπτωση έφερε τις πρώτες χαρακτηριστικές εικόνες του χειμώνα στην περιοχή, ενώ οι εργασίες αποχιονισμού συνεχίζονται όπου χρειάζεται.