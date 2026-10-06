Προσωπικός Βοηθός και για ηλικιωμένους

Η κυβέρνηση εξετάζει ένα νέο μαζικό πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας για ηλικιωμένους και συνταξιούχους, στα πρότυπα του «Προσωπικού Βοηθού» για τα άτομα με αναπηρία.

Στα πρότυπα του «Προσωπικού Βοηθού»

Στόχος είναι να περιοριστεί ο σημερινός κατακερματισμός των εργαλείων κοινωνικής στήριξης και να δημιουργηθεί ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην ανάγκη ανάπτυξης της μακροχρόνιας φροντίδας για ηλικιωμένους κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» για ΑμεΑ, η αμοιβή ανέρχεται σε 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη και 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για ηλικιωμένους θα μπορούσε να προβλέπει εισοδηματικά κριτήρια.

Στον «Προσωπικό Βοηθό» για τα άτομα με αναπηρία, το βασικό εισοδηματικό όριο είναι 35.000 ευρώ τον χρόνο για το νοικοκυριό. Το όριο αυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος σε μονογονεϊκό νοικοκυριό και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος.

Η συζήτηση για πρόγραμμα ηλικιωμένων ξεπερνά, πάντως, τον πολιτικό κύκλο της σημερινής κυβέρνησης.

Τι προβλέπει η Εθνική Στρατηγική

Ήδη υπάρχει η Εθνική Στρατηγική για τη Μακροχρόνια Φροντίδα, η οποία περιλαμβάνει δράσεις τόσο για τα ΑμεΑ όσο και για τους ηλικιωμένους.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται η ενίσχυση των ΚΑΠΗ και του «Βοήθεια στο Σπίτι», η ενίσχυση του «Προσωπικού Ιατρού» και η επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη η αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην κατ’ οίκον φροντίδα και πρόγραμμα εργονομικών παρεμβάσεων σε σπίτια ηλικιωμένων με μειωμένη κινητικότητα και άλλων ομάδων που χρειάζονται υποστήριξη.

Παράλληλα, ήδη λειτουργούν τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.