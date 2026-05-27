Κ. Μητσοτάκης «Συνεχίζεται για τα 4 επόμενα χρόνια το πρόγραμμα προλαμβάνω»

Τη δημιουργία ανεξάρτητου Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Υγείας που διοργανώνουν το ygeiamou.gr και η εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

Σε συζήτηση με τον Αντώνη Σρόιτερ, ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ακόμη πως το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» θα συνεχιστεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.