Τέμπη: «Στο επίκεντρο οι διαχρονικές ελλείψεις στην ασφάλεια των τρένων και η «προκλητική» συνέντευξη της PETI»

Στο επίκεντρο των δικαστικών συνεδριάσεων της εβδομάδας βρέθηκαν οι διαχρονικές ελλείψεις στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίζονται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Μέσα στη δικαστική αίθουσα περιέγραψαν το μέγεθος της απώλειας, το πένθος και την οργή τους.

Παράλληλα, έθεσαν στο επίκεντρο τις προειδοποιήσεις εργαζομένων και σωματείων για την κατάσταση του δικτύου πριν από την τραγωδία.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 υποστηρίζει ότι οι αρμόδιοι γνώριζαν τα προβλήματα, ενώ ζητά να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες που συνδέονται με την ασφάλεια των τρένων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησαν τη σύγκρουση. Οι συγγενείς ζητούν να εξεταστούν πλήρως και αυτές οι πτυχές της υπόθεσης.

Σκληρή είναι η κριτική του Συλλόγου και για την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI).

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής βρέθηκε στη Λάρισα στις 21 Σεπτεμβρίου και συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας ETCS και GSM-R.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι, τρία και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία, τα συγκεκριμένα συστήματα δεν λειτουργούν πλήρως.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στο πιστοποιητικό ασφαλείας της σιδηροδρομικής εταιρείας, το οποίο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, είχε λήξει στις 15 Φεβρουαρίου 2023, μόλις 13 ημέρες πριν από τη σύγκρουση.

Οι συγγενείς χαρακτηρίζουν «προκλητική» την εικόνα που, όπως υποστηρίζουν, παρουσιάστηκε από την Επιτροπή PETI και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της υπόθεσης.

Το αίτημά τους παραμένει σαφές: πλήρης διερεύνηση όλων των πτυχών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών σε όσους κριθούν υπεύθυνοι.

«Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», καταλήγει η ανακοίνωση.