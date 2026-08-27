Προαναγγέλουν θερμό φθινόπωρο

Για “θερμό” φθινόπωρο προειδοποιούν οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι (ΠΟΓΕΔΥ), καθώς όπως υποστηρίζουν με ανακοίνωση τους, το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τους απαξιώνει.Καταγγέλλουν υποστελέχωση των υπηρεσιών, με το Υπουργείο όπως λένε, να προωθεί λύση τύπου “βρίσκουμε όποιον γεωτεχνικό είναι διαθέσιμος και τον στέλνουμε εκεί που απέτυχε ο κρατικός σχεδιασμός. Οι γεωτεχνικοί δεν είμαστε αναλώσιμο υλικό…” τονίζουν, χωρίς να λείπει η αιχμή- με άρωμα ΟΠΕΚΕΠΕ– για τις ψηφιακές εφαρμογές. Με δεδομένο πως η ΠΟΓΕΔΥ κι ο πρόεδρος της Νίκος Κακκαβάς πρωταγωνίστησαν στις καταγγελίες για το διάτρητο σύστημα που υπήρχε στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των αγροτών, σημειώνουν μεταξύ άλλων: “Η χώρα έχει ήδη πληρώσει ακριβά το μοντέλο όπου η πραγματική διοικητική ικανότητα υποκαθίσταται από πληροφοριακά συστήματα”.