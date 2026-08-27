Ομάδα τεσσάρων ατόμων, φέρεται να διέπραξε μπαράζ κλοπών σε σούπερ μάρκετ στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Φέρεται επίσης, ότι μέσα σε 26 ημέρες, προχώρησε σε 16 συνολικά «καταδρομικά χτυπήματα».

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στα χέρια της, έπεσαν τρία από τα τέσσερα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας (δυο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, 22, 33 και 35 ετών αντίστοιχα).

Ωστόσο, αναζητείται και ο τέταρτος, ένας 42χρονος ημεδαπός.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ενεργώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση και χρησιμοποιώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, οι τέσσερις παραπάνω φέρεται να δρούσαν από την 1η έως τις 26 Αυγούστου σε Κορδελιό, Εύοσμο, Σταυρούπολη, Νεάπολη, Πεύκα και Ωραιόκαστρο.

Στο στόχαστρό τους μπήκαν 15 σούπερ μάρκετ κι ένα κατάστημα ψιλικών, από όπου αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 4.000 ευρώ και 110 ευρώ σε μετρητά.

Ωστόσο, προκάλεσαν φθορές που ξεπερνούν τις 16.000 ευρώ.