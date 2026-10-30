Πρακτική εκπαίδευση εθελοντών διασωστών του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη διάσωση σε ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το δίαστημα 15-18 Οκτωβρίου 2026, στο εκπαιδευτικό Κέντρο του Περιφερειακού Τμήματος Κομοτηνής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εντυπωσιακή και ιδιαίτερα απαιτητική πρακτική εκπαίδευση εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη διάσωση σε ορμητικά νερά και πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες από τα Περιφερειακά Τμήματα Κομοτηνής, Ξάνθης και Θεσσαλονίκης του Ε.Ε.Σ. είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν, μέσα από ρεαλιστικά σενάρια διάσωσης στο υγρό στοιχείο, τις γνώσεις που απέκτησαν από έμπειρους εκπαιδευτές της Rescue 3 International. Κατά τη διάρκεια της εντατικής πρακτικής εκπαίδευσης, εξασκήθηκαν στην ορθή χρήση διασωστικού εξοπλισμού σε συνθήκες ορμητικών υδάτων και πλημμυρικών φαινομένων, στη σχοινοδιάσωση, στην άντληση υδάτων, καθώς και στις τεχνικές εντοπισμού, διάσωσης και ασφαλούς μεταφοράς θυμάτων. Επιπλέον, εκπαιδεύτηκαν στη σωστή προσέγγιση θυμάτων με τη χρήση διασωστικής λέμβου, ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.

Η εξειδικευμένη κατάρτιση αποτελεί σημαντικό μέρος της προετοιμασίας των εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών έκτακτης ανάγκης, όπου η τεχνική γνώση, η ασφάλεια και ο συντονισμός είναι καθοριστικής σημασίας.